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Вышел трейлер "Бессмертной гвардии" с Шарлиз Терон
Netflix и Skydance выложили в Сеть новый трейлер боевика "Бессмертная гвардия" на основе графического романа Грега Руцки. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T06:51
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, шарлиз терон

Вышел трейлер "Бессмертной гвардии" с Шарлиз Терон

06:51 05.07.2020
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Netflix и Skydance выложили в Сеть новый трейлер боевика "Бессмертная гвардия" на основе графического романа Грега Руцки.
Энди (Шарлиз Терон) и ее подчиненные из разных эпох – бессмертные войны, которые давно уже ведут свою борьбу, спасая человечество. Неожиданно выясняется, что их способности оказываются под угрозой, они вынуждены скрываться и параллельно тренировать нового бойца по имени Найл (Кики Лэйн).
В трейлере показано, как работает их "бессмертие" и насколько хорошо они владеют приемами борьбы.
Режиссер проекта Джина Принс-Байтвуд. В ленте также снимались Гарри Меллинг, Чивитель Эджиофор, Маттиас Шонартс.
Премьера на Netflix запланирована на 10 июля.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixШарлиз Терон
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