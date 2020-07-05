Вышел трейлер "Бессмертной гвардии" с Шарлиз Терон

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Netflix и Skydance выложили в Сеть новый трейлер боевика "Бессмертная гвардия" на основе графического романа Грега Руцки.

Энди (Шарлиз Терон) и ее подчиненные из разных эпох – бессмертные войны, которые давно уже ведут свою борьбу, спасая человечество. Неожиданно выясняется, что их способности оказываются под угрозой, они вынуждены скрываться и параллельно тренировать нового бойца по имени Найл (Кики Лэйн).