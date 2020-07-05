https://ria.ru/20200705/1573868912.html
Вышел трейлер "Бессмертной гвардии" с Шарлиз Терон
Netflix и Skydance выложили в Сеть новый трейлер боевика "Бессмертная гвардия" на основе графического романа Грега Руцки. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T06:51
2020-07-05T06:51
культура
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новости культуры
netflix
шарлиз терон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, шарлиз терон
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Netflix и Skydance выложили в Сеть новый трейлер боевика "Бессмертная гвардия" на основе графического романа Грега Руцки.
Энди (Шарлиз Терон) и ее подчиненные из разных эпох – бессмертные войны, которые давно уже ведут свою борьбу, спасая человечество. Неожиданно выясняется, что их способности оказываются под угрозой, они вынуждены скрываться и параллельно тренировать нового бойца по имени Найл (Кики Лэйн).
В трейлере показано, как работает их "бессмертие" и насколько хорошо они владеют приемами борьбы.
Режиссер проекта Джина Принс-Байтвуд. В ленте также снимались Гарри Меллинг, Чивитель Эджиофор, Маттиас Шонартс.
Премьера на Netflix запланирована на 10 июля.