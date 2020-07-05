https://ria.ru/20200705/1573862673.html
Баста выступит на летнем живом концерте на парковке в "Лужниках"
Российский исполнитель Баста выступит на летнем живом концерте Live&Drive на парковке стадиона "Лужники" 18 июля, сообщает пресс-служба концертного агентства. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T00:29
2020-07-05T00:29
культура
the hatters
юлия зиверт (zivert)
новости культуры
лужники
баста (василий вакуленко)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
the hatters, юлия зиверт (zivert), новости культуры, лужники , баста (василий вакуленко)