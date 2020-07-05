Баста выступит на летнем живом концерте на парковке в "Лужниках"

Live&Drive - это серия летних живых концертов, во время которых артисты выступают на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволяет соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Звук транслируется через FM-приемники, концерты проводятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра стадиона "Лужники" с 3 июля по 29 августа. Ранее на сцене Live&Drive уже выступили певица Zivert и группа "The Hatters".