Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200705/1573862673.html
Баста выступит на летнем живом концерте на парковке в "Лужниках"
Российский исполнитель Баста выступит на летнем живом концерте Live&Drive на парковке стадиона "Лужники" 18 июля, сообщает пресс-служба концертного агентства. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T00:29
культура
the hatters
юлия зиверт (zivert)
новости культуры
лужники
баста (василий вакуленко)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156077/46/1560774627_0:42:3071:1769_1400x0_80_0_0_8ce195cf235d12357c036c0e686361c0.jpg
https://ria.ru/20200523/1571862441.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156077/46/1560774627_0:42:3071:1769_1400x0_80_0_0_8ce195cf235d12357c036c0e686361c0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156077/46/1560774627_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_69e91809f7e14d32a3496d89ce93a6f5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156077/46/1560774627_153:0:2200:2047_1400x0_80_0_0_ef632255fa06ea9d98dd9c4f5ec4fa7d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
the hatters, юлия зиверт (zivert), новости культуры, лужники , баста (василий вакуленко)

Баста выступит на летнем живом концерте на парковке в "Лужниках"

00:29 05.07.2020
111
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэпер Баста
Рэпер Баста
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский исполнитель Баста выступит на летнем живом концерте Live&Drive на парковке стадиона "Лужники" 18 июля, сообщает пресс-служба концертного агентства.
"18 июля именно он – Баста раскачает аудиторию Live&Drive!" - говорится в сообщении пресс-службы.
Live&Drive - это серия летних живых концертов, во время которых артисты выступают на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволяет соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Звук транслируется через FM-приемники, концерты проводятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра стадиона "Лужники" с 3 июля по 29 августа. Ранее на сцене Live&Drive уже выступили певица Zivert и группа "The Hatters".
Кадр и клипа на песню Fly 2 исполнителей Данила Прыткова (Niletto) и Юлии Зиверт (Zivert)
23 мая, 01:21Культура
Zivert представила в Сети обновленную версию песни Fly и клип на нее
000001
КультураThe HattersЮлия Зиверт (Zivert)Новости культурыЛужникиБаста (Василий Вакуленко)
Рекомендуем
Кадр из сериала Я никогда не...
Сериал "Я никогда не…" продлили на второй сезон
Геннадий Хазанов
В Театре Эстрады рассказали о состоянии Геннадия Хазанова
Джазовый саксофонист Сергей Головня
Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
Кадр из трейлера фильма Бессмертная гвардия
Вышел трейлер "Бессмертной гвардии" с Шарлиз Терон
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Орландо Блум на благотворительном ужине Шона Паркера в поддержку благотворительного фонда The Parker Foundation в Лос-Анджелесе
"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей дочери
Элджей
Киевский суд отменил запрет СБУ на въезд в страну Элджею
Девушки во время праздника Ивана Купалы на Украине
Иван Купала 2020 - как отмечать праздник
Соловьев представил результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Mariah Carey - Vision Of Love
Billboard составил список лучших летних треков из 90-х
Автомобиль полиции Австрии
Просителя убежища из России убили в Австрии
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине
В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Борщевик
Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
Машина скорой помощи
В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
Президент США Дональд Трамп
Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
10:35В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
10:35В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
10:35Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
10:33В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
10:31Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
10:28Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
10:27ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
10:21В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
10:17В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:12В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
10:12Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
10:11Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
10:09Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
10:03В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
09:50В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
09:50На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека
09:47В Воронежской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния