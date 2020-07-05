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На Камчатке сняли на видео "гастрономический забег" медведей
На Камчатке медведи, постепенно подтягиваются к нерестилищам Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике, чтобы начать продолжительный "гастрономический... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:56
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, медведи, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

На Камчатке сняли на видео "гастрономический забег" медведей

02:56 05.07.2020
2053
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМедведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике
Медведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На Камчатке медведи, постепенно подтягиваются к нерестилищам Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике, чтобы начать продолжительный "гастрономический забе", сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
"Зверям нужно запастить жиром для хорошей зимовки — такая у них диета", — поясняют сотрудники заповедника.
Государственные инспекторы Кроноцкого заповедника Константин Лепский и Лиана Варавская наблюдают за животными с помощью бинокля прямо из домика — медведи пасутся на траве возле защитного электрозабора, протянутого по периметру кордона "Травяной".
На первых четырех видео — рыбачат медведица Тесла-Маша и ее дочь Дульсинея, которой пошел второй год.
"Рыба в озере уже есть. Сегодня в бинокль из окна мы наблюдали, как Машка поймала рыбу и ринулась с ней в кусты, несмотря на то, что отбирать добычу некому! Дуся за ней. Все только начинается", — говорит Лиана.
В окрестностях кордона "Озерной" обходит владения местный самец-доминант Казанова. Медведю не меньше 20 лет, масса его тела превышает 400 килограммов. К октябрю он значительно поправится. Кличку получил за любвеобильность. Казанову запечатлел государственный инспектор Евгений Денгес. Имена медведям сотрудники Кроноцкого заповедника дают для того, чтобы было проще отслеживать их передвижения и дальнейшую судьбу.
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