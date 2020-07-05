На Камчатке сняли на видео "гастрономический забег" медведей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На Камчатке медведи, постепенно подтягиваются к нерестилищам Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике, чтобы начать продолжительный "гастрономический забе", На Камчатке медведи, постепенно подтягиваются к нерестилищам Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике, чтобы начать продолжительный "гастрономический забе", сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

"Зверям нужно запастить жиром для хорошей зимовки — такая у них диета", — поясняют сотрудники заповедника.

Государственные инспекторы Кроноцкого заповедника Константин Лепский и Лиана Варавская наблюдают за животными с помощью бинокля прямо из домика — медведи пасутся на траве возле защитного электрозабора, протянутого по периметру кордона "Травяной".

На первых четырех видео — рыбачат медведица Тесла-Маша и ее дочь Дульсинея, которой пошел второй год.

"Рыба в озере уже есть. Сегодня в бинокль из окна мы наблюдали, как Машка поймала рыбу и ринулась с ней в кусты, несмотря на то, что отбирать добычу некому! Дуся за ней. Все только начинается", — говорит Лиана.