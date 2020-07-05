https://ria.ru/20200705/1573861756.html
Во Франции выбрали любимую деревню страны
Небольшая коммуна в историческом Эльзасе – Унспак (регион Гранд-Эст) с фахверковыми домами, окнами и балконами с цветами получила звание "любимой деревни... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:13
2020-07-05T14:13
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Небольшая коммуна в историческом Эльзасе – Унспак (регион Гранд-Эст) с фахверковыми домами, окнами и балконами с цветами получила звание "любимой деревни Франции", сообщает
Lonely Planet.
После нескольких месяцев соревнований этот маленький населенный пункт, расположенный недалеко от немецкой границы, одержал победу в популярном ежегодном телевизионном опросе Le Village Préféré des Français (Любимая деревня Франции).
Бывшее шведское поселение известно своими дружелюбными жителями, гордым эльзасским духом и улицами, с фахверковыми домами XVI века, украшенными резными оконными рамами и красочными ящиками с цветами.
Проживает в Унспаке всего 653 человека, до него можно добраться или по железной дороге, или на машине. Поездка из Страсбурга занимает чуть менее часа.
Победа в конкурсе является серьезным стимулом для экономики и туристической индустрии малых городов. Эгисхайм — живописная деревня, окруженная виноградниками на винном маршруте Эльзаса — пережила туристический бум после победы в конкурсе в 2013 году. Ожидается, что Унспак постигнет та же участь.