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Во Франции выбрали любимую деревню страны
Небольшая коммуна в историческом Эльзасе – Унспак (регион Гранд-Эст) с фахверковыми домами, окнами и балконами с цветами получила звание "любимой деревни... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:13
туризм
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, франция, страсбург

Во Франции выбрали любимую деревню страны

14:13 05.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Lutz Fischer-Lamprecht / Hunspach, AlsaceКоммуна Унспак во Франции
Коммуна Унспак во Франции
CC BY-SA 4.0 / Lutz Fischer-Lamprecht / Hunspach, Alsace
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Небольшая коммуна в историческом Эльзасе – Унспак (регион Гранд-Эст) с фахверковыми домами, окнами и балконами с цветами получила звание "любимой деревни Франции", сообщает Lonely Planet.
После нескольких месяцев соревнований этот маленький населенный пункт, расположенный недалеко от немецкой границы, одержал победу в популярном ежегодном телевизионном опросе Le Village Préféré des Français (Любимая деревня Франции).
Бывшее шведское поселение известно своими дружелюбными жителями, гордым эльзасским духом и улицами, с фахверковыми домами XVI века, украшенными резными оконными рамами и красочными ящиками с цветами.
Проживает в Унспаке всего 653 человека, до него можно добраться или по железной дороге, или на машине. Поездка из Страсбурга занимает чуть менее часа.
Победа в конкурсе является серьезным стимулом для экономики и туристической индустрии малых городов. Эгисхайм — живописная деревня, окруженная виноградниками на винном маршруте Эльзаса — пережила туристический бум после победы в конкурсе в 2013 году. Ожидается, что Унспак постигнет та же участь.
Ока
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