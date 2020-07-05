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https://ria.ru/20200705/1573857322.html
В США сняли на видео птицу, летящую с акулой в когтях
В США на одном из пляжей Южной Каролины сняли на видео, как большая птица пролетает, неся в когтях рыбу, похожую на акулу, сообщает Movieweb. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T00:52
туризм
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
туризм, акулы, новости - туризм, южная каролина, сша

В США сняли на видео птицу, летящую с акулой в когтях

00:52 05.07.2020
11487
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды МосквыЧерный коршун в Москве
Черный коршун в Москве
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В США на одном из пляжей Южной Каролины сняли на видео, как большая птица пролетает, неся в когтях рыбу, похожую на акулу, сообщает Movieweb.
Ролик быстро стал вирусным.
В социальных сетях предположили, что птица — это скопа, большой хищник, чей размах крыльев может достигать 1,7 метра.
По поводу рыбу возникли споры. Пользователи предполагали, что добычей может оказаться как небольшая акула, так и, например, испанская макрель.
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ТуризмТуризмАкулыНовости - ТуризмЮжная КаролинаСША
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