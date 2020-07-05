https://ria.ru/20200705/1573857322.html
В США сняли на видео птицу, летящую с акулой в когтях
В США на одном из пляжей Южной Каролины сняли на видео, как большая птица пролетает, неся в когтях рыбу, похожую на акулу, сообщает Movieweb. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T00:52
2020-07-05T00:52
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акулы
новости - туризм
южная каролина
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, акулы, новости - туризм, южная каролина, сша