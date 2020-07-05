В США сняли на видео птицу, летящую с акулой в когтях

В социальных сетях предположили, что птица — это скопа, большой хищник, чей размах крыльев может достигать 1,7 метра.

По поводу рыбу возникли споры. Пользователи предполагали, что добычей может оказаться как небольшая акула, так и, например, испанская макрель.