"В НАТО удивятся": чем вооружат новый российский истребитель

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение целей на расстоянии нескольких сотен километров, ювелирная точность бомбовых ударов и надежно защищенная аппаратура — вместе с новейшими бомбами и ракетами авиационный комплекс пятого поколения Су-57 получит продвинутую электронику для их наведения. Самолет сможет обходить ловушки противника и прорываться через стену радиолокационных помех. О вооружении перспективной машины — в материале РИА Новости.

"Умные" ракеты

Истребитель пятого поколения Су-57 — это не просто самолет, а целый боевой комплекс, включающий в себя и новейшие авиационные средства поражения. Список оружия засекречен, однако известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса разрабатывают около пятнадцати образцов.

По оценкам специалистов, основой арсенала Су-57 послужат уже имеющиеся у ВКС России ударные средства, однако полностью переработанные и "оцифрованные". Например, новые противокорабельные ракеты с увеличенной в два раза дальностью полета — до 250 километров. Примечательно, что внешне боеприпасы выглядят так же, как предшественники.

Изменения в основном коснулись внутренней начинки — у ракеты теперь более мощные и компактные "мозги", система управления и двигатель обеспечивают сложнейшую траекторию полета. Спрятанное в корпусе электронное оборудование устойчиво к внешним радиоэлектронным помехам, различным ловушкам и не реагирует на ложные цели.

"Раньше целеуказание ракетам "воздух — воздух" или "воздух — земля" передавалось через аналоговые преобразователи, что занимало определенное время, — объясняет РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — На тот момент это удовлетворяло требованиям общевойскового и воздушного боя. Сейчас ситуация иная. В зоне современного воздушного боя работает множество комплексов радиоэлектронной борьбы: как наземных, так и воздушных. В таких условиях оружие должно быть очень надежным. Су-57 создавали с учетом этих факторов, его системы полностью цифровые — передача полетного задания, целеуказания, перераспределение целей занимает считанные доли секунды".

Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.

Так, именно для перспективной "сушки" разработали "умную" авиабомбу КАБ-250. После сброса с носителя траектория ее полета корректируется по сигналам спутниковой системы ГЛОНАСС. Сейчас боеприпас испытывают на полигонах и даже успели проверить в боевых условиях — бомбардировщики С-34 сбрасывали КАБ-250 на объекты боевиков в Сирии.

Бомба показала высокую эффективность и, самое главное, точность: отклонение от цели — всего плюс-минус два метра независимо от погодных условий и времени суток. Мощность боевой части позволяет летчику поражать не только технику и скопления живой силы на открытом пространстве, но и хорошо укрепленные объекты противника.

Кроме того, как ранее сообщили в Минобороны, истребитель Су-57 возьмет на борт и гиперзвуковое оружие. Ожидается, что новый авиационный комплекс "Кинжал" "пятьдесят седьмые" получат после 2030-го.

Демонстрация испытания авиационного ракетного комплекса "Кинжал" во время трансляции послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию Демонстрация испытания авиационного ракетного комплекса "Кинжал" во время трансляции послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию

С точностью до метра

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов уверен: номенклатура оружия для Су-57 в целом останется традиционной для самолетов этого класса, но благодаря усовершенствованным прицельным системам точность существенно увеличится.

Так, ракеты для боя на ближних и средних дистанциях будут автоматически отслеживать цели по тепловому и магнитному следу и наводиться оптико-электронной головкой.

"Точностные характеристики возрастут на 30-40 процентов, — отметил Попов. — Это очень хорошие показатели боевых возможностей по обнаружению и самонаведению. Современные ракеты наносят удары с точностью до метра. То же касается и боеприпасов дальнего действия. Правда, здесь большую роль играют радиолокация и тепловая составляющая".

Миниатюризация электронного оборудования современных ракет позволяет усилить боевую часть боеприпасов за счет увеличения заряда. Вероятность поражения цели и, как следствие, общая эффективность оружия существенно вырастают. Су-57 сможет бороться с любыми объектами и в воздухе, и на земле — динамическими и баллистическими целями, а также малоразмерными, такими как беспилотники.

Управление в бою всеми системами перспективного самолета, применение вооружения, организация обороны и многорежимная интеллектуальная поддержка пилота завязаны на мощную вычислительную систему. Компьютер автоматически распознает и определяет наиболее опасные и приоритетные цели, выстраивает оптимальный маршрут полета, подсказывает летчику, когда и каким оружием следует воспользоваться.

Для поиска и обнаружения целей у Су-57 есть несколько радиолокационных станций нового поколения. Помимо РЛС с активной фазированной антенной решеткой в передней части самолета, имеются станции бокового обзора, работающие в разных диапазонах. Су-57 с легкостью найдет в небе за сотни километров любые самолеты, включая построенные по технологии "стелс".

Полная загрузка

Особенность истребителей пятого поколения — внутрифюзеляжное размещение вооружения. Из-за того, что нет бомб и ракет на внешних точках подвески, снижаются эффективная поверхность рассеивания и, соответственно, заметность самолета. В двух вместительных отсеках Су-57 поместится несколько десятков различных боеприпасов.

Ранее так было только на массивных стратегических бомбардировщиках, поэтому разработчикам вооружений пришлось решить непростую задачу: спроектировать ракеты с меньшими габаритами, оснастить их складывающимися крыльями и рулями, которые раскрываются лишь после сброса боеприпаса. Сложности возникли и из-за дополнительных нагрузок на самолет при пуске ракет из замкнутого пространства.

Отношение боевой нагрузки, которую способен взять Су-57, к его массе значительно выше, чем у истребителей прошлых поколений. Этого достигли за счет композиционных материалов.

"В Су-30СМ и Су-35, например, до 25 процентов материалов — не металлы, — говорит Попов. — Композиты, стекловолокно, кевларовые ткани, различные смолы. При этом прочностные характеристики конструкции сохранены. На Су-57 таких примерно 35 процентов. Это очень много, поэтому истребитель получился значительно легче при схожих габаритах. К тому же новый двигатель дает прирост тяговооруженности еще на 15 процентов".

Фирменная "фишка" нового самолета — способность работать в паре с беспилотной системой С-70 "Охотник". Тяжелый беспилотник и истребитель научились летать в связке — в прошлом году Минобороны опубликовало видео, на котором они маневрируют в воздухе на минимальном расстоянии друг от друга.

По оценкам экспертов, в будущем появится возможность создавать целые стаи "Охотников", действующих в автономном режиме или под управлением и контролем всего одного пилота Су-57. Ударный потенциал таких боевых групп увеличится в разы.