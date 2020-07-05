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День работников морского и речного флота
Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T01:01
день работников морского и речного флота
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день работников морского и речного флота, справки

День работников морского и речного флота

01:01 05.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМоряки выгружают рыбу из транспортного судна (рефрижератора) "Выборгский" у причала Мурманского морского рыбного порта
Моряки выгружают рыбу из транспортного судна (рефрижератора) Выборгский у причала Мурманского морского рыбного порта
© РИА Новости / Павел Львов
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Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1976 года, включен в перечень праздников, отмечаемых в знак признания заслуг трудящихся отрасли, указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
В 2020 году День работников морского и речного флота отмечается 5 июля.
Основы управления морским транспортом как единой отраслью народного хозяйства страны были заложены 18 июля 1924 года, когда постановлением Совета Труда и Обороны было образовано Акционерное общество "Советский торговый флот" ("Совторгфлот"). В его ведение перешли не только транспортные суда, принадлежащие различным ведомствам и акционерным обществам, но и порты, судоремонтные заводы, учебные заведения и сеть обслуживающих предприятий. К 1 января 1925 года под флагом "Совторгфлота" ходили 128 пароходов. Централизация позволила значительно, в 1,5 раза, увеличить грузоперевозки.
Постепенно флот стал пополняться новыми кораблями и к 1 апреля 1941 года имел 870 судов.
В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов транспортные суда совершали тысячи рейсов по внутренним и внешним коммуникациям, подвергаясь атакам кораблей, авиации и подводных лодок противника, участвовали во многих десантных операциях. Значительная часть их после соответствующего дооборудования выполняла боевые задачи в повседневных боевых действиях в составе судов военно-морских баз. Особенно важной для транспортного флота была задача обеспечения перевозок воинских и народнохозяйственных грузов.
За годы войны советский транспортный флот перевез около 100 миллионов тонн необходимых стране и фронту грузов. 13 900 тружеников моря получили боевые награды.
В войну отрасль потеряла 380 судов, было разрушено более ста портов и портпунктов, много судоремонтных предприятий. После ее окончания стране пришлось возрождать флот, порты, судоремонтные заводы. Уже в 1965 году морской транспортный флот СССР составил 1187 судов и вышел на шестое место в мире. Он стал главным видом транспорта во внешнеторговых перевозках. Грузовые и пассажирские линии и рейсы связали страну со многими странами Европы, Азии, Африки и Америки, транспортные суда совершали длительные плавания на Кубу, во Вьетнам, в Австралию и Новую Зеландию, а также к шестому материку – Антарктиде.
В 1970-1980-е годы в состав транспортного флота вступили сотни специализированных судов (контейнеровозы, нефтебалкеры, железнодорожные паромы, суда для перевозки тяжеловесных грузов); были построены специализированные береговые комплексы, что позволило значительно усовершенствовать технологию перевозки и перевалки грузов. Большое развитие получили новые методы организации труда и управления отраслью с помощью автоматизированных систем.
Советский флот стал равноправным партнером многих судовладельческих компаний мира и был принят в ряд международных организаций.
В 1990-х годах в связи с распадом Советского Союза и образованием независимых государств, отрасль оказалась в кризисе.
В целях обеспечения потребностей России в перевозке грузов и перевалке их в портах, правительство страны 8 октября 1993 года приняло Программу возрождения торгового флота России.
В дальнейшем был разработан еще целый ряд федеральных программ и подпрограмм, которые на длительный период определили характер и направление развития всей отрасли. Речь идет о подпрограммах "Морской транспорт" и "Внутренний водный транспорт" федеральных целевых программ "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" и "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)", а также "Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года", которая охватывает все виды транспорта, в том числе морской и внутренний водный, и утвержденной в феврале 2016 года правительством РФ "Стратегии развития внутреннего водного транспорта до 2030 года".
Внутренний водный транспорт сегодня представляет сложный производственно-технологический комплекс, в состав которого входит и речной флот, и инфраструктура внутренних водных путей, судоходные гидротехнические сооружения, речные порты, промышленные предприятия, судостроительные заводы и туристические компании. По протяженности (101,5 тысячи километров) внутренние водные пути практически в два раза превышают федеральные автомобильные дороги. При этом порядка 80% водных путей являются безальтернативными для возможности доставки грузов и пассажиров, обеспечивая в том числе и северный завоз.
Водный транспорт России активно развивается: вводятся новые высокотехнологичные мощности в морских портах, повышаются качественные характеристики внутренних водных путей, обновляются крупнейшие гидроузлы, на российских верфях спускаются на воду новые грузовые и пассажирские суда, строится аварийно-спасательный и ледокольный флот, возрождается арктическое судоходство.
В 2020 году будет передан в опытную эксплуатацию самый большой и мощный в мире атомный ледокол "Арктика", который проходит ходовые испытания. На "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге идет строительство еще двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал" и в мае 2020 года был заложен четвертый универсальный атомный ледокол "Якутия".
Морской и речной флот РФ сегодня – это одна из передовых отраслей экономики, позволяющая доставлять грузы в самые труднодоступные уголки страны и обеспечивать преобладающую часть международного товарооборота России. Благодаря развитию инфраструктуры морских портов России, их грузооборот в 2019 году прирос почти на 3% (2,9%) и составил чуть более 840 миллионов тонн (840,3) (в 2018 год – 816,5 миллиона тонн). Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом составил 108,1 миллиона тонн.
Основой процветания и развития морского и речного флота России является труд, высокая квалификация, бесценный опыт работников отрасли. В День работников морского и речного флота чествуют речников и моряков торговых и пассажирских судов и ледоколов, судоремонтников, работников многочисленных портов и гидротехнических сооружений, спасателей, преподавателей морских и речных вузов, ветеранов-водников.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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