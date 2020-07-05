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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200705/1573830909.html
Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России
Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк? Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.
2020-07-05T12:00
как это по-русски
подкаст
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Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России
Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк? Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573831117_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_1adc85c72a812db5160831c3f0d8d1f4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России

12:00 05.07.2020
1929
Как это по-русски
Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России
Вчера, 12:00
Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк? Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкаст
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