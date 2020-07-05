https://ria.ru/20200705/1573830909.html
Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России
Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк? Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.
2020-07-05T12:00
2020-07-05T12:00
как это по-русски
подкаст
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Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России
Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк? Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Лох, Диктатура, Дно и другие странные топонимы на карте России
Почему грустят жители хутора Весёлая жизнь, а с карты России исчезла Калифорния? В чём провинились жители села Содом Саратовской области и что скрывает Мутный Материк? Путешествуем по карте страны и разгадываем тайны неоднозначных топонимов.