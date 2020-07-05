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Сериал "Я никогда не…" продлили на второй сезон
Сериал "Я никогда не…" на Netflix продлили на второй сезон, сообщает NME. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:16
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры

Сериал "Я никогда не…" продлили на второй сезон

02:16 05.07.2020
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© Universal Television (2020)Кадр из сериала "Я никогда не..."
Кадр из сериала Я никогда не...
© Universal Television (2020)
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сериал "Я никогда не…" на Netflix продлили на второй сезон, сообщает NME.
В сериале (сценаристы и продюсеры Минди Кейлинг и Лэнг Фишер) идет речь о девушке-подростке индийского происхождения Деви Вишвакумар (Майтрейи Рамакришнан), которая учится в американской старшей школе. Она постепенно приходит в себя после смерти отца и старается обрести популярность среди сверстников.
В твиттере размещено видео, в котором Рамакришнан пытается сообщить остальным, что сериал продлили на второй сезон, а они не дают ей этого сделать, обращая внимание только на то, что у нее появилась челка.
Вместе с главной героиней во втором сезоне возвращаются Пурна Джаганнатан, Джарен Льюисон, Даррен Барнет, Ли Родригес, Рамона Янг и другие актеры.
Критики издания назвали сериал "пронзительной вдумчивой комедией, которую можно посмотреть в один присест".
Выход второго сезона ожидается в 2021 году.
Скриншот сериала Чем мы заняты в тени
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