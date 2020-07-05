Сериал "Я никогда не…" продлили на второй сезон

В сериале (сценаристы и продюсеры Минди Кейлинг и Лэнг Фишер) идет речь о девушке-подростке индийского происхождения Деви Вишвакумар (Майтрейи Рамакришнан), которая учится в американской старшей школе. Она постепенно приходит в себя после смерти отца и старается обрести популярность среди сверстников.