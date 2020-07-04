Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200704/1574382862.html
Болгарская исламская академия выпустила первых магистров
Болгарская исламская академия вручила дипломы своим первым выпускникам, научную степень магистра исламских наук получил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-15T13:37
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150170/51/1501705130_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c28a2144ba01801c3b4c0cafb3381675.jpg
https://ria.ru/20170904/1501710612.html
https://ria.ru/20170804/1499752652.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150170/51/1501705130_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c28a2144ba01801c3b4c0cafb3381675.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150170/51/1501705130_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_5d83eb8e875c506467cc379fbb505fcb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150170/51/1501705130_505:0:2553:2048_1400x0_80_0_0_8a7635d5999ad27b70758137dd17678f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, общество

Болгарская исламская академия выпустила первых магистров

13:36 04.07.2020 (обновлено: 13:37 15.07.2020)
0
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗдание Болгарской исламской академии в городе Болгар
Здание Болгарской исламской академии в городе Болгар
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Болгарская исламская академия вручила дипломы своим первым выпускникам, научную степень магистра исламских наук получил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман этой республики.
"Сегодняшний исторический выпуск будет вписан в историю Академии и здесь будут созданы свои традиции. В Священном писании говорится, что истинная вера — это взаимопонимание людей и любовь к ближнему. Уверен, выпускники Академии будут помнить родные стены и чтить своих наставников. Там, за пределами академии, вас ждут миллионы людей с надеждой, что через вас получат то представление о вере, которое пытаются извратить радикалисты и экстремисты. Пусть укрепится ваш ният. Чтобы жизненные неурядицы не смогли сломить вашу веру. Скромно, но верно несите слово Всевышнего, а также пополняйте свои знания", - сказал на церемонии вручения дипломов глава Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Дипломы были вручены 23-м выпускникам. Помимо муфтия Камиля Самигуллина, выпускниками стали преподаватели учебных заведений Татарстана, а также имамы республики.
Болгарская исламская академия учреждена по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Создание академии поддержано президентом России Владимиром Путиным. Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Основной целью ее создания стало формирование отечественной исламской богословской школы.
Минтимер Шаймиев во время празднования 1124-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией
4 сентября 2017, 13:52Религия и мировоззрение
Шаймиев: Болгарская академия - важное звено исламского образования
Комплекс Болгарской исламской академии был построен за год. В августе 2017 года академия получила лицензию на право оказывать образовательные услуги, в сентябре приняла первых студентов. Учредителями академии утвержден стандарт высшего религиозного образования по направлению "Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций" (профиль "Исламские науки"), имеющему четыре специализации: "исламское право", "исламская мысль и вероучение", "толкование Корана и коранические науки", "исламская экономика". Студенты во время обучения проживают непосредственно в академии.
В настоящее время в академии обучаются 122 человека: 96 магистрантов и 26 докторов. В 2019-2020 учебном году на постоянной основе в академии преподают 14 специалистов, пятеро из которых – из зарубежных стран. Также к чтению лекций и спецкурсов привлекаются российские и зарубежные специалисты по религиоведению, религиозной и арабо-мусульманской философии, исламской теологии, культуре ислама, истории стран Ближнего Востока и другим наукам.
Болгарская исламская академия призвана стать высшим звеном системы отечественного мусульманского религиозного образования и ведущим мусульманским научно-образовательным, духовно-просветительским центром страны. В структуре академии предусмотрены научно-образовательный центр (высшее профессиональное и дополнительное образование), всероссийская библиотека ислама, совет улемов, центр исламского наследия, центр межрелигиозного диалога, информационно-издательский центр, центр развития исламского образования в России, центр аттестации религиозных деятелей и преподавателей мусульманских учебных заведений. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления академии.
Ректор Болгарской исламской академии, заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана Рафик Мухаметшин
4 августа 2017, 12:20Религия и мировоззрение
Мухаметшин: Болгарская исламская академия - не закрытый пансион
000000
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
Рекомендуем
Самолет Boeing 737-800
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19
В России выявили 6422 новых случая коронавируса
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела
Самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве
Источник: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Польши от имени генсека ООН
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Больница
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
Логотип в отделении Почты России
Против замгендиректора "Почты России" по IT возбудили уголовное дело
Подростки
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:41В США выявили 67 417 новых случаев COVID-19
13:40Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
13:39Путин и Эрдоган обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Песков
13:39В Финляндии изменили методику сбора статистики по COVID-19
13:38Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября
13:36В Приморье смягчили ряд ограничений по коронавирусу
13:34Бальбек прокомментировал слова министра обороны Эстонии о России
13:28Совет Федерации одобрил закон о присяге для сотрудников Росгвардии
13:25Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
13:25ГД рассмотрит проект о многодневном голосовании в третьем чтении 21 июля
13:22Москалькова призвала вести диалог в обществе на политическую тему
13:21В Свердловской области осудили пару, убившую четырех человек
13:21Секретные переговоры Греции с турками возмутили греческую общественность
13:18Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
13:17Глава Ростуризма анонсировала запуск программы доступного отдыха на Алтае
13:17В Иране не менее 140 врачей и санитаров умерли из-за коронавируса
13:17Ереван надеется на влияние России для снижения эскалации с Баку
13:16Турция не допустит новых попыток переворота, заявил Эрдоган
13:14Сотрудник Росгвардии в Махачкале спас беременную от нападавшего с битой
13:12В Баку группа лиц пыталась проникнуть в парламент
Лента новостейМолния