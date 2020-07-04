Болгарская исламская академия выпустила первых магистров

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Болгарская исламская академия вручила дипломы своим первым выпускникам, научную степень магистра исламских наук получил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман этой республики.

"Сегодняшний исторический выпуск будет вписан в историю Академии и здесь будут созданы свои традиции. В Священном писании говорится, что истинная вера — это взаимопонимание людей и любовь к ближнему. Уверен, выпускники Академии будут помнить родные стены и чтить своих наставников. Там, за пределами академии, вас ждут миллионы людей с надеждой, что через вас получат то представление о вере, которое пытаются извратить радикалисты и экстремисты. Пусть укрепится ваш ният. Чтобы жизненные неурядицы не смогли сломить вашу веру. Скромно, но верно несите слово Всевышнего, а также пополняйте свои знания", - сказал на церемонии вручения дипломов глава Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин.

Дипломы были вручены 23-м выпускникам. Помимо муфтия Камиля Самигуллина, выпускниками стали преподаватели учебных заведений Татарстана, а также имамы республики.

Болгарская исламская академия учреждена по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Создание академии поддержано президентом России Владимиром Путиным. Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Основной целью ее создания стало формирование отечественной исламской богословской школы.

Комплекс Болгарской исламской академии был построен за год. В августе 2017 года академия получила лицензию на право оказывать образовательные услуги, в сентябре приняла первых студентов. Учредителями академии утвержден стандарт высшего религиозного образования по направлению "Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций" (профиль "Исламские науки"), имеющему четыре специализации: "исламское право", "исламская мысль и вероучение", "толкование Корана и коранические науки", "исламская экономика". Студенты во время обучения проживают непосредственно в академии.

В настоящее время в академии обучаются 122 человека: 96 магистрантов и 26 докторов. В 2019-2020 учебном году на постоянной основе в академии преподают 14 специалистов, пятеро из которых – из зарубежных стран. Также к чтению лекций и спецкурсов привлекаются российские и зарубежные специалисты по религиоведению, религиозной и арабо-мусульманской философии, исламской теологии, культуре ислама, истории стран Ближнего Востока и другим наукам.