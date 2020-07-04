В Техасе за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Согласно властям штата, за последние сутки в штате было выявлено 8258 случаев заражения коронавирусом. Предыдущий рекорд в 8076 случаев был установлен в эту среду.

Общее число заразившихся в штате достигло таким образом 191 790. Для сравнения, в Германии, население которой почти втрое больше, чем в Техасе, выявлено всего на шесть тысяч случаев больше.