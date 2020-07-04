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В Техасе за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Рекордные 8,2 тысячи случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в американском штате Техас, сообщило в субботу управление штата по здравоохранению. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T23:33
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РИА Новости
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здоровье - общество, воз, германия, сша, техас, в мире

В Техасе за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

23:33 04.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рекордные 8,2 тысячи случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в американском штате Техас, сообщило в субботу управление штата по здравоохранению.
Согласно властям штата, за последние сутки в штате было выявлено 8258 случаев заражения коронавирусом. Предыдущий рекорд в 8076 случаев был установлен в эту среду.
Общее число заразившихся в штате достигло таким образом 191 790. Для сравнения, в Германии, население которой почти втрое больше, чем в Техасе, выявлено всего на шесть тысяч случаев больше.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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