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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573902477.html
В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T23:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

23:17 04.07.2020 (обновлено: 23:29 04.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число жертв заболевания в столице достигло 3953.
Днем ранее объявляли о 25 умерших.
В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.
Всего в России за время пандемии выявили 674 515 случаев заражения коронавирусом, 10 027 пациентов скончались, 446 879 — выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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