В Саратовской области в сельском пруду погибла 12-летняя девочка

САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка утонула в субботу в пруду в селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области на глазах у своей подруги, следователи проводят проверку, сообщило областное управление Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел около 19.00 (18.00 мск).
"По предварительным данным,… 12-летняя девочка с подружкой-ровесницей отправились на прогулку. Дети решили искупаться в пруду. Девочка прыгнула в воду и на поверхности водоема более не показалась. Подруга позвонила своему брату, который сразу же прибыл на место происшествия. Юноша обнаружил девочку на дне водоема и извлек ее на берег. Признаков жизни ребенок уже не подавал", - говорится в сообщении.
Следователи провели осмотр места происшествия. По факту гибели ребенка проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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