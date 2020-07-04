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В Саратовской области в сельском пруду погибла 12-летняя девочка
Двенадцатилетняя девочка утонула в субботу в пруду в селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области на глазах у своей подруги, следователи проводят... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-05T01:45
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

В Саратовской области в сельском пруду погибла 12-летняя девочка

23:14 04.07.2020 (обновлено: 01:45 05.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка утонула в субботу в пруду в селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области на глазах у своей подруги, следователи проводят проверку, сообщило областное управление Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел около 19.00 (18.00 мск).
"По предварительным данным,… 12-летняя девочка с подружкой-ровесницей отправились на прогулку. Дети решили искупаться в пруду. Девочка прыгнула в воду и на поверхности водоема более не показалась. Подруга позвонила своему брату, который сразу же прибыл на место происшествия. Юноша обнаружил девочку на дне водоема и извлек ее на берег. Признаков жизни ребенок уже не подавал", - говорится в сообщении.
Следователи провели осмотр места происшествия. По факту гибели ребенка проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 июля, 13:20
В Кемерово двое взрослых и ребенок утонули в озере
1033404
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
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