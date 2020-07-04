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Иран подал протест в Международный суд из-за санкций США
Иран подал протест в Международный суд из-за воздействия американских санкций на страну во время пандемии коронавируса, сообщает агентство Mehr со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T23:09
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РИА Новости
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353
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тегеран (город), иран, сша, в мире

Иран подал протест в Международный суд из-за санкций США

23:09 04.07.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран подал протест в Международный суд из-за воздействия американских санкций на страну во время пандемии коронавируса, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заместителя президента.
"Учитывая бесчеловечные и противоречащие правам человека санкции, по предложению заместителя по правовым вопросам был подан новый протест в Международный суд относительно воздействия санкций на распространение заболевания, вызываемого новым типом коронавируса", - заявила заместитель президента Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди во время своего выступления в медицинском исследовательском центре в Тегеране.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран, в свою очередь, обвинял США в "экономическом терроризме", а также в том, что Вашингтон мешает получить медицинское оборудование и лекарства, необходимые для борьбы с коронавирусом.
Келли Краф
2 июля, 03:13
США инициируют голосование по продлению оружейного эмбарго против Ирана
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Тегеран (город)ИранСШАВ мире
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