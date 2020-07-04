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Вице-премьер правительства Кабардино-Балкарии заразился коронавирусом
Заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Марат Хубиев, который раннее возглавлял министерство здравоохранения республики, заразился... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T23:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

Вице-премьер правительства Кабардино-Балкарии заразился коронавирусом

23:06 04.07.2020 (обновлено: 23:08 04.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Марат Хубиев, который раннее возглавлял министерство здравоохранения республики, заразился коронавирусом и проходит лечение в одном из госпиталей, сообщает региональный минздрав.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 5204 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 56 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 3997 человек.
"К сожалению, болезнь не обошла стороной и меня. И пришлось лечиться в госпитале особо опасных инфекций, на базе ГКБ 1", - приводит минздрав в своем аккаунте в Instagram слова Хубиева.
По словам вице-премьера, в данной больнице он проработал около 20 лет в разных ипостасях, и она сейчас "на высоком уровне справляется с настоящей проблемой".
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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"По роду своей деятельности я знаю, что это единый, слаженный механизм в масштабах республики, который работает благодаря и административному, и врачебному ресурсу. Однако, увидев ситуацию в клинике изнутри, меня тронуло трепетное отношение к каждому больному, как со стороны врачей, так и со стороны всего персонала. Да, им сегодня тяжело! Но в этот период максимально проявились их лучшие качества. Все стало явным. Спасибо за ваш труд, за ваш профессионализм, за вашу самоотверженность", - отметил Хубиев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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