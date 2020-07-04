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В Лондоне при разгоне незаконной вечеринки пострадали 11 полицейских
Одиннадцать сотрудников полиции Лондона пострадали при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T22:26
лондон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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лондон, в мире

В Лондоне при разгоне незаконной вечеринки пострадали 11 полицейских

22:26 04.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinСотрудники полиции у станции метро Parsons Green в Лондоне, Великобритания. 15 сентября 2017
Сотрудники полиции у станции метро Parsons Green в Лондоне, Великобритания. 15 сентября 2017
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Одиннадцать сотрудников полиции Лондона пострадали при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в заявлении полиции.
Ранее сообщалось о семи пострадавших полицейских. Сотрудники выехали после жалоб жителей на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения в районе Хаммерсмит и Фулэм. Присутствующие встретили полицию враждебно, собравшиеся бросали в полицейских кирпичи и другие предметы.
Согласно заявлению полиции, при разгоне незаконной вечеринки пострадали 11 полицейских. Хотя серьезных ранений никто не получил, у двоих полицейских были зафиксированы переломы костей.
По факту инцидента было начато расследование, отметила полиция.
"Мы находимся в процессе выявления лиц, причастных к насилию и беспорядкам прошлой ночью. Нам еще предстоит произвести аресты, однако расследование идет полным ходом", - заявил главный инспектор полиции.
На данный момент полиция еще никого не задержала.
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