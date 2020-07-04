https://ria.ru/20200704/1573901813.html
В Лондоне при разгоне незаконной вечеринки пострадали 11 полицейских
Одиннадцать сотрудников полиции Лондона пострадали при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T22:26
2020-07-04T22:26
лондон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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лондон, в мире
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Одиннадцать сотрудников полиции Лондона
пострадали при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в заявлении полиции.
Ранее сообщалось о семи пострадавших полицейских. Сотрудники выехали после жалоб жителей на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения в районе Хаммерсмит и Фулэм. Присутствующие встретили полицию враждебно, собравшиеся бросали в полицейских кирпичи и другие предметы.
Согласно заявлению полиции, при разгоне незаконной вечеринки пострадали 11 полицейских. Хотя серьезных ранений никто не получил, у двоих полицейских были зафиксированы переломы костей.
По факту инцидента было начато расследование, отметила полиция.
"Мы находимся в процессе выявления лиц, причастных к насилию и беспорядкам прошлой ночью. Нам еще предстоит произвести аресты, однако расследование идет полным ходом", - заявил главный инспектор полиции.
На данный момент полиция еще никого не задержала.