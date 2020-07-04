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Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал о ходе расследования
Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T22:19
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал о ходе расследования

22:19 04.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Александр Добровинский
Адвокат Александр Добровинский
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости, что на следующей неделе приступит к ознакомлению с материалами дела.
"На следующей неделе мы приступим к ознакомлению с материалами дела, это уже завершающая стадия", - сказал РИА Новости Добровинский.
Адвокат Ефремова Ельман Пашаев в свою очередь сообщил РИА Новости, что также скоро будет знакомиться с материалами дела, но не стал сообщать подробности, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Ознакомление с материалами дела начинается только после завершения расследования.
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Также Добровинский сообщил агентству, что иски о компенсации вреда потерпевшие намерены заявить уже в суде, а не на стадии следствия.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский ранее сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
На прошлой неделе Пашаев заявил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Сергея Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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