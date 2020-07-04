Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал о ходе расследования

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Адвокат Адвокат Александр Добровинский , который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова , сообщил РИА Новости, что на следующей неделе приступит к ознакомлению с материалами дела.

"На следующей неделе мы приступим к ознакомлению с материалами дела, это уже завершающая стадия", - сказал РИА Новости Добровинский.

Адвокат Ефремова Ельман Пашаев в свою очередь сообщил РИА Новости, что также скоро будет знакомиться с материалами дела, но не стал сообщать подробности, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Ознакомление с материалами дела начинается только после завершения расследования.

Также Добровинский сообщил агентству, что иски о компенсации вреда потерпевшие намерены заявить уже в суде, а не на стадии следствия.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский ранее сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.