СЖР поддержал журналистку из Пскова, обвиняемую в оправдании терроризма

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Союз журналистов России выступает в поддержку журналистки из Союз журналистов России выступает в поддержку журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Ранее прокурор на заседании Второго западного окружного военного суда запросила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрет на занятие профессиональной деятельностью сроком на четыре года..

"Конечно, мы поддерживаем Светлану и очень хотим, чтобы не было приговора. Тем более, там есть предложение от прокурора, вообще вопиющее, - четыре года без профессии. В первый раз о таком вообще слышу", - рассказал агентству Соловьев.

В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем в здании ФСБ Архангельске в октябре того же года. Текст передачи был выложен в форме статьи в издании "Псковская лента новостей", речь в ней шла о возможных причинах теракта. Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора , а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Всего за время судебного следствия по делу были оглашены три комплексные лингвистические экспертизы текста Прокопьевой "Репрессии для государства" со стороны обвинения, где их авторы усмотрели признаки оправдания терроризма, и четыре экспертизы со стороны защиты - там таких признаков не увидели.

Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.