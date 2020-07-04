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СЖР поддержал журналистку из Пскова, обвиняемую в оправдании терроризма
Союз журналистов России выступает в поддержку журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости глава СЖР... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T22:18
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
союз журналистов россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельск
псков
происшествия
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https://ria.ru/20200323/1569023381.html
https://ria.ru/20200305/1568220319.html
сажать таких надо ибо она журналистка. А то простых людей сболтнувших чего лишнего сразу за решётку, а этой барышне условно. Нет, закон один для всех.
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архангельск
псков
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155059/45/1550594559_0:210:640:570_1400x0_80_0_0_f154a5e5fcb77fb04923de45850e7cf8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, псков, происшествия

СЖР поддержал журналистку из Пскова, обвиняемую в оправдании терроризма

22:18 04.07.2020
2407
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookЖурналистка Светлана Прокопьева
Журналистка Светлана Прокопьева
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Союз журналистов России выступает в поддержку журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее прокурор на заседании Второго западного окружного военного суда запросила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрет на занятие профессиональной деятельностью сроком на четыре года..
"Конечно, мы поддерживаем Светлану и очень хотим, чтобы не было приговора. Тем более, там есть предложение от прокурора, вообще вопиющее, - четыре года без профессии. В первый раз о таком вообще слышу", - рассказал агентству Соловьев.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске в октябре того же года. Текст передачи был выложен в форме статьи в издании "Псковская лента новостей", речь в ней шла о возможных причинах теракта. Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России
23 марта, 15:51
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Всего за время судебного следствия по делу были оглашены три комплексные лингвистические экспертизы текста Прокопьевой "Репрессии для государства" со стороны обвинения, где их авторы усмотрели признаки оправдания терроризма, и четыре экспертизы со стороны защиты - там таких признаков не увидели.
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток – в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом. Впоследствии в ряде регионов России были возбуждены уголовные дела о публичном оправдании действий террориста.
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15331667
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Союз журналистов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АрхангельскПсковПроисшествия
Популярные комментарии
сажать таких надо ибо она журналистка. А то простых людей сболтнувших чего лишнего сразу за решётку, а этой барышне условно. Нет, закон один для всех.
4 июля, 22:51
ars188
500005
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