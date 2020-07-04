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Росавиация завершила расследование инцидента с самолетами над Ростовом
Комиссия Южного управления Росавиации провела расследование после срабатывания системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) на борту в небе... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T22:07
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, ростов-на-дону, происшествия

Росавиация завершила расследование инцидента с самолетами над Ростовом

22:07 04.07.2020
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© FlightAwareГрафик сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
© FlightAware
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Комиссия Южного управления Росавиации провела расследование после срабатывания системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) на борту в небе над Ростовом-на-Дону, реальная угроза столкновения отсутствовала, выдан ряд рекомендаций, говорится в официальном заявлении ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения", предоставленном РИА Новости.
Как ранее сообщало Московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ, вечером 10 июня экипаж авиарейса "Осло-Дубай" доложил о срабатывании датчика TCAS в то время, когда рейс Ростов-на-Дону - Москва набирал высоту. Воздушные суда следовали на встречных курсах. По факту инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону организована проверка.
"ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" официально заявляет, что реальная угроза столкновения отсутствовала. Несмотря на то что зафиксирован факт нарушения норм эшелонирования, расстояние между бортами в момент минимального схождения было достаточным с точки зрения безопасного продолжения полета", - говорится в заявлении.
По факту инцидента комиссия Южного управления Росавиации провела расследование, руководству "Аэронавигация Юга" дан ряд рекомендаций. "С авиадиспетчерами, участвовавшими в инциденте, провести дополнительную тренажерную подготовку…; рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности старшим диспетчером, который работал в смене во время указанного события", - сказано в сообщении.
Кроме того, с диспетчерским составом следует проработать рекомендации "Контроль факторов угрозы и ошибок при управлении воздушным движением". "По итогам расследования сделаны выводы, в том числе и организационные, направленные на обеспечение и повышение уровня безопасности полетов воздушных судов в Российской Федерации", - отмечается в заявлении.
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