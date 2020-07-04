Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200704/1573901404.html
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T22:02
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_0:316:3080:2048_1400x0_80_0_0_33f12c3195b4908365645fc35a377802.jpg
https://ria.ru/20200704/1573885569.html
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_0:316:3080:2048_1400x0_80_0_0_33f12c3195b4908365645fc35a377802.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1b499e40430acf2534bd781a6d350216.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_336:0:2384:2048_1400x0_80_0_0_37b129c73aaaa889e71190a9969a9ede.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

22:02 04.07.2020
501
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы на позициях напротив "Джебхат-ан-Нусры"* в пригороде Алеппо
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Урум-Эль-убра в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Контр-адмирал рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор . Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Вчера, 11:42Война в Сирии
Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
000053
Обсудить 0
Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Число заболевших COVID-19 в Бангладеш превысило 159 тысяч
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле еще четыре человека стали жертвами COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Палестине за сутки 561 человек заболел COVID-19
Место преступления в США
В Огайо пьяный мужчина застрелил полицейского и покончил с собой
Сотрудники полиции у станции метро Parsons Green в Лондоне, Великобритания. 15 сентября 2017
В Лондоне при разгоне незаконной вечеринки пострадали 11 полицейских
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
Росавиация завершила расследование инцидента с самолетами над Ростовом
Журналистка Светлана Прокопьева
СЖР поддержал журналистку из Пскова, обвиняемую в оправдании терроризма
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции еще более тысячи человек заболели COVID-19
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран подал протест в Международный суд из-за санкций США
Вид на город Лимассол на Кипре
На Кипре объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал о ходе расследования
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Вице-премьер правительства Кабардино-Балкарии заразился коронавирусом
Автомобиль скорой помощи
В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ
Тушение пожара в Баку
Пожар на фабрике по производству красок в Баку тушат более 150 человек
Машина скорой помощи
В Саратовской области в сельском пруду погибла 12-летняя девочка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
Лента новостейМолния