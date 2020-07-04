https://ria.ru/20200704/1573901404.html
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T22:02
2020-07-04T22:02
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_0:316:3080:2048_1400x0_80_0_0_33f12c3195b4908365645fc35a377802.jpg
https://ria.ru/20200704/1573885569.html
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_0:316:3080:2048_1400x0_80_0_0_33f12c3195b4908365645fc35a377802.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1b499e40430acf2534bd781a6d350216.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155011/35/1550113548_336:0:2384:2048_1400x0_80_0_0_37b129c73aaaa889e71190a9969a9ede.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире