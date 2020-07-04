В Израиле еще четыре человека стали жертвами COVID-19

По информации минздрава, число активных случаев заболевания составило 10 929. В тяжелом состоянии находятся 84 пациента, из них 32 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 773 человека уже выздоровели.

В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться единовременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может превышать 20.