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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573901261.html
В Палестине за сутки 561 человек заболел COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Палестине выросло за минувшие сутки на 561 и достигло 4250, сообщила сегодня на вечернем брифинге министр... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
палестина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), палестина, в мире

В Палестине за сутки 561 человек заболел COVID-19

21:42 04.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ГАЗА, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Палестине выросло за минувшие сутки на 561 и достигло 4250, сообщила сегодня на вечернем брифинге министр здравоохранения Май эль-Кела.
"Выявлен 561 новый случай заражения коронавирусом за сутки на палестинских территориях, общее число инфицированных составило 4250, умерли 16 человек", - заявила эль-Кела.
Министр здравоохранения сообщила, что 173 случая заражения выявлены в провинции Хеврон.
В Палестине решением правительства с 3 июля на пять дней введён режим тотального карантина для борьбы с распространением коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
3 июля, 21:38Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)ПалестинаВ мире
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