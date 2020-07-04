https://ria.ru/20200704/1573901261.html
В Палестине за сутки 561 человек заболел COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Палестине выросло за минувшие сутки на 561 и достигло 4250, сообщила сегодня на вечернем брифинге министр... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:42
2020-07-04T21:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
палестина
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), палестина, в мире