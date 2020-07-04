https://ria.ru/20200704/1573901034.html
В Огайо пьяный мужчина застрелил полицейского и покончил с собой
Полицейский застрелен в американском штате Огайо, стрелявший обнаружен мертвым, сообщило полицейское управление города Толедо. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:32
2020-07-04T21:32
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
огайо, сша, в мире