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В Огайо пьяный мужчина застрелил полицейского и покончил с собой
Полицейский застрелен в американском штате Огайо, стрелявший обнаружен мертвым, сообщило полицейское управление города Толедо. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
огайо, сша, в мире

В Огайо пьяный мужчина застрелил полицейского и покончил с собой

21:32 04.07.2020
1117
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США
© AP Photo / LM Otero
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Полицейский застрелен в американском штате Огайо, стрелявший обнаружен мертвым, сообщило полицейское управление города Толедо.
Офицер полиции Энтони Диа был вызван к парковке магазина строительных товаров, где посетители обнаружили пьяного мужчину. Когда полицейский приблизился, мужчина выстрелил в него. Несмотря на то, что на офицере был бронежилет, он был смертельно ранен единственной пулей.
Подозреваемый бежал в близлежащий лес, его искали с помощью дрона и служебных собак. Позднее полицейские обнаружили подозреваемого мертвым. Ведется расследование.
Погибшему полицейскому было 26 лет.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
28 июня, 05:52
Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
862772005
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