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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573900777.html
В Турции еще более тысячи человек заболели COVID-19
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Турции увеличилось за сутки на 1,1 тысячи, еще 20 человек скончались, сообщает агентство Anadolu со... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
турция
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире

В Турции еще более тысячи человек заболели COVID-19

21:23 04.07.2020
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Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Турции увеличилось за сутки на 1,1 тысячи, еще 20 человек скончались, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, число выявленных заражений за последние 24 часа выросло на 1154, скончались 20 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Всего в Турции с начала пандемии зафиксировали 204 610 случаев заражения коронавирусом и 5206 летальных исходов. Отмечается, что после заражения выздоровели более 179 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТурцияВ мире
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