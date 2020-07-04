В Турции еще более тысячи человек заболели COVID-19

По данным минздрава, число выявленных заражений за последние 24 часа выросло на 1154, скончались 20 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Всего в Турции с начала пандемии зафиксировали 204 610 случаев заражения коронавирусом и 5206 летальных исходов. Отмечается, что после заражения выздоровели более 179 тысяч человек.