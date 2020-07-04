ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования

ЖЕНЕВА, 4 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19.

Как отмечается в заявлении организации, ее специалисты приняли рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности.

Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ проводит с марта.

В испытаниях приняло участие более 4,5 тысячи пациентов.

По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили, что эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.

По данным ВОЗ, всего в мире с начала пандемии зарегистрировали 10 922 324 случая заражения коронавирусом, умерли 523 011 человек.