https://ria.ru/20200704/1573900644.html
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:13
2020-07-04T22:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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Игорь Розенер
Практически, ВОЗ пошёл в открытую поддерживая американский препарат. Опять же существует давно опробованная и обоснованная технология испытания нового антивирусного препарата, которая, занимает минимум 5 лет. И последнее, не может быть в принципе вакцины от мутирующего вируса, соответственно, все кто заявляют о создании вакцины от nCoV-19 шарлатаны. Существует вакцина от гриппа а в США от гриппа за последний год умерло более 20 тысяч человек и более 15 миллионов заражены.
21
Яннис Янаков
Лучше бы ВОЗ остановил испытания самого коронавируса....
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9
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
ЖЕНЕВА, 4 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19.
Как отмечается в заявлении организации, ее специалисты приняли рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности.
Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ
проводит с марта.
В испытаниях приняло участие более 4,5 тысячи пациентов.
По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили, что эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.
По данным ВОЗ, всего в мире с начала пандемии зарегистрировали 10 922 324 случая заражения коронавирусом, умерли 523 011 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.