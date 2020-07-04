https://ria.ru/20200704/1573900552.html
В Театре Эстрады рассказали о состоянии здоровья Геннадия Хазанова
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в воскресенье артист... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:10
2020-07-04T21:14
культура
геннадий хазанов
московский государственный театр эстрады
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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геннадий хазанов, московский государственный театр эстрады
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов
находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в воскресенье артист вернется домой, сообщает в субботу пресс-служба Театра Эстрады.
Ранее в СМИ появилась информация, что врачи оказывают Хазанову экстренную помощь из-за проблем с сердцем и принимают решение о госпитализации. Хазанов в разговоре с РИА Новости в пятницу опроверг эти сведения, сообщив, что чувствует себя хорошо. Позднее в СМИ сообщалось, что артисту стало хуже, однако сам Хазанов попросил не беспокоиться о своём здоровье, так как с ним все нормально.
"Руководство Театра Эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра Эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома!" - говорится в сообщении.
Хазанов - известный российский актер и телеведущий, является художественным руководителем Московского театра эстрады. Лауреат Государственной премии РФ, в 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР.