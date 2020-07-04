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В Театре Эстрады рассказали о состоянии здоровья Геннадия Хазанова
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в воскресенье артист... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:14
культура
геннадий хазанов
московский государственный театр эстрады
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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геннадий хазанов, московский государственный театр эстрады

В Театре Эстрады рассказали о состоянии здоровья Геннадия Хазанова

21:10 04.07.2020 (обновлено: 21:14 04.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГеннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в воскресенье артист вернется домой, сообщает в субботу пресс-служба Театра Эстрады.
Ранее в СМИ появилась информация, что врачи оказывают Хазанову экстренную помощь из-за проблем с сердцем и принимают решение о госпитализации. Хазанов в разговоре с РИА Новости в пятницу опроверг эти сведения, сообщив, что чувствует себя хорошо. Позднее в СМИ сообщалось, что артисту стало хуже, однако сам Хазанов попросил не беспокоиться о своём здоровье, так как с ним все нормально.
"Руководство Театра Эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра Эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома!" - говорится в сообщении.
Хазанов - известный российский актер и телеведущий, является художественным руководителем Московского театра эстрады. Лауреат Государственной премии РФ, в 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР.
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КультураГеннадий ХазановМосковский государственный театр эстрады
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