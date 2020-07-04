В Театре Эстрады рассказали о состоянии здоровья Геннадия Хазанова

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи оказывают Хазанову экстренную помощь из-за проблем с сердцем и принимают решение о госпитализации. Хазанов в разговоре с РИА Новости в пятницу опроверг эти сведения, сообщив, что чувствует себя хорошо. Позднее в СМИ сообщалось, что артисту стало хуже, однако сам Хазанов попросил не беспокоиться о своём здоровье, так как с ним все нормально.