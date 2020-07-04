https://ria.ru/20200704/1573900520.html
В Цюрихе тигрица загрызла сотрудницу зоопарка
Сотрудница зоопарка Цюриха в субботу получила смертельные ранения в результате нападения на нее тигрицы, сообщает полиция города. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:09
2020-07-04T21:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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швейцария, цюрих, в мире
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Сотрудница зоопарка Цюриха
в субботу получила смертельные ранения в результате нападения на нее тигрицы, сообщает полиция города.
"Незадолго до 13.30 (14.30 мск) городская полиция Цюриха получила сообщение о том, что сотрудница зоопарка подверглась нападению тигра в вольере", - говорится в пресс-релизе полиции.
Работникам зоопарка удалось выманить животное из вольера, женщине оказали медицинскую помощь, однако позже от полученных ран та скончалась.
Как именно произошел трагический инцидент и почему сотрудница зоопарка находилась с тигром в вольере, выясняет прокуратура и полиция.
По данным газеты Neue Zürcher Zeitung
, пока судьба амурской тигрицы по кличке Ирина неизвестна, животное изолировали.