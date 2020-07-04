https://ria.ru/20200704/1573900254.html
МИД обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия
Позиция США в отношении возможного понижения порога применения ядерного оружия увеличивает угрозу возникновения ядерного конфликта, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:03
2020-07-04T21:03
россия
джордж буш-старший
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил горбачев
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1400x0_80_0_0_cd2efa1b28f45b7a981a6f28fe31b81a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джордж буш-старший, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил горбачев, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Позиция США
в отношении возможного понижения порога применения ядерного оружия увеличивает угрозу возникновения ядерного конфликта, заявили
в МИД РФ.
В конце июня госдеп выпустил доклад о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. В российском министерстве обратили внимание, что в докладе Госдепартамент признал, что раздел по проблематике нестратегического ядерного оружия (НСЯО) с отсылками к "президентским инициативам" 1991-92 годов является "добровольным", то есть совершенно необязательным, дополнением документа.
Упоминаемые в докладе "президентские инициативы" относятся к озвученным в сентябре 1991 года Джорджем Бушем-старшим
односторонним обязательствам сократить арсенал стратегического и тактического ядерного оружия США. Президент СССР
Михал Горбачев в октябре того же года заявил об ответных шагах в области советских ядерных вооружений. Президент России Борис Ельцин
подтверждал озвученные Горбачевым
обязательства.
МИД РФ пишет, что "вызывает недоумение непоследовательность авторов, ни словом не обмолвившихся о том, как сами США обошлись с "инициативами", озвученными президентом Дж.Бушем-старшим".
"Так, по необъяснимым причинам "за скобками" остались программы активной модернизации и расширения нестратегического ядерного арсенала США, а также размывание границ, разделяющих подобные системы и стратегические вооружения", - напомнили в МИД РФ.
Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, "всё это сопровождается последовательным пересмотром американских доктринальных установок в направлении повышения роли ядерного оружия в разного рода "эскалационных" сценариях и расширения возможностей его боевого применения, что ведёт к понижению "ядерного порога" и увеличивает угрозу возникновения ядерного конфликта".