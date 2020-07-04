Космонавт Вагнер рассказал о сложностях жизни в невесомости

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рисовать в невесомости сложно, так же как и соблюдать свой почерк при написании, сообщил с борта Рисовать в невесомости сложно, так же как и соблюдать свой почерк при написании, сообщил с борта Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер

"В невесомости это делать (рисовать - ред.), на самом деле, сложно. Даже почерк соблюдать свой и писать правильно в невесомости намного сложнее, чем на Земле", - сказал он в ходе трансляции на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ"

Вагнер отметил, что среди своих коллег на станции не знает никого, кто бы рисовал в невесомости.

Он назвал самым тяжелым в жизни на орбите изоляцию и бытовые условия.

"Самое тяжелое - это, наверное, изоляция, длительная изоляция в замкнутом объёме, для меня. И, наверное, бытовые условия. Хотя человек ко всему привыкает", - пояснил космонавт.

Он признался, что больше всего после возвращения на Землю, которое намечается на 22 октября, будет скучать по дневным и ночным видам из иллюминатора.

"И второе, по чему я буду скучать - по невесомости. Здесь без труда можно скрутить сальто или какой-то другой акробатический элемент. Это не требует каких-то усилий", - добавил космонавт.