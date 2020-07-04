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Космонавт Вагнер рассказал о сложностях жизни в невесомости
Рисовать в невесомости сложно, так же как и соблюдать свой почерк при написании, сообщил с борта Международной космической станции российский космонавт Иван... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:55
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
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РИА Новости
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353
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин

Космонавт Вагнер рассказал о сложностях жизни в невесомости

20:55 04.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКосмонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рисовать в невесомости сложно, так же как и соблюдать свой почерк при написании, сообщил с борта Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер.
"В невесомости это делать (рисовать - ред.), на самом деле, сложно. Даже почерк соблюдать свой и писать правильно в невесомости намного сложнее, чем на Земле", - сказал он в ходе трансляции на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".
Вагнер отметил, что среди своих коллег на станции не знает никого, кто бы рисовал в невесомости.
Он назвал самым тяжелым в жизни на орбите изоляцию и бытовые условия.
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"Самое тяжелое - это, наверное, изоляция, длительная изоляция в замкнутом объёме, для меня. И, наверное, бытовые условия. Хотя человек ко всему привыкает", - пояснил космонавт.
Он признался, что больше всего после возвращения на Землю, которое намечается на 22 октября, будет скучать по дневным и ночным видам из иллюминатора.
"И второе, по чему я буду скучать - по невесомости. Здесь без труда можно скрутить сальто или какой-то другой акробатический элемент. Это не требует каких-то усилий", - добавил космонавт.
Вагнер прилетел на МКС в апреле на корабле "Союз МС-16" вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди. В настоящее время помимо них на станции находятся американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий Иванишин
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