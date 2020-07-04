Американец с прозвищем Челюсти побил рекорд по поеданию хот-догов

НЬЮ-ЙОРК, 4 июл — РИА Новости. Американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти побил своей же мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов, за десять минут проглотив 75 штук.

Трансляцию конкурса ведет телеканал ESPN . Соревнования Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США . Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны.

Честнат побил установленный им же в 2018 году рекорд в 74 сосиски. В прошлом году ему удалось проглотить лишь 71 хот-дог. Он становился победителем конкурса в 2007, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.

"Было тяжело. Хот-доги были сегодня хорошо приготовлены. Мне, конечно, не хватало поддержки болельщиков сегодня", — заявил Честнат.

Обычно состязание проводится у закусочной Nathan's Famous, что на углу Сёрф и Стилвел-авеню в Бруклине. Однако в этот раз из-за коронавируса конкурс проходил в засекреченном месте и без болельщиков, только с арбитрами. Вместо 15 едоков в состязании участвовали пять человек, которых отделили друг от друга прозрачными перегородками. Перед соперниками поставили стаканы с водой и разложили хот-доги. Некоторые участники ели сосиски и булочки отдельно, предварительно смачивая их в воде. Честнат проглатывал сразу по две сосиски.

Значительное отличие конкурса в этом году — он проходил в прохладном помещении, тогда как обычно он проводился на улице, под палящим солнцем. По словам ведущих, это могло положительно сказаться на результатах.