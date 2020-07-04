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Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате
Пациент больницы на севере Москвы забил до смерти ходунками соседа по палате, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T23:19
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате

20:43 04.07.2020 (обновлено: 23:19 04.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пациент больницы на севере Москвы забил до смерти ходунками соседа по палате, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, оба пациента лечились от онкологических заболеваний.
"По данным следствия, 3 июля 2020 года мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанес множественные удары ходунками соседу по палате", — сказала Иванова.
Несмотря на оказанную помощь, пострадавший скончался. СК завел уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Отмечается, что суд отправил подозреваемого под домашний арест.
Молоток судьи
5 июня, 19:30
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11630197715
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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