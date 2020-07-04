https://ria.ru/20200704/1573899749.html
Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате
Пациент больницы на севере Москвы забил до смерти ходунками соседа по палате, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:43
2020-07-04T23:19
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия