Российский космонавт пожаловался на усталость от замкнутого пространства

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Космонавтам, которые прошли отбор и тренировки и были допущены к полету, неведома клаустрофобия, но на орбите может развиваться усталость от замкнутого пространства, рассказал российский космонавт Иван Вагнер.

"Такого нет, чтобы появилось острое желание пойти погулять ... есть другое, накапливается усталость от замкнутого пространства", - сказал он во время сеанса прямой связи с МКС.

При этом Вагнер отметил, что если у человека, который каким-то образом попал в отряд космонавтов, есть клаустрофобия, скрыть это ему не удастся. Наличие такой боязни станет понятно во время обучения и тренировок на Земле.