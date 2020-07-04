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Российский космонавт пожаловался на усталость от замкнутого пространства
Космонавтам, которые прошли отбор и тренировки и были допущены к полету, неведома клаустрофобия, но на орбите может развиваться усталость от замкнутого... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:38
хочу стать космонавтом
иван вагнер
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573899469_0:140:2659:1636_1400x0_80_0_0_acbc76eb65f572e6436942b28fad64cd.jpg
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иван вагнер, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Российский космонавт пожаловался на усталость от замкнутого пространства

20:38 04.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКосмонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Космонавтам, которые прошли отбор и тренировки и были допущены к полету, неведома клаустрофобия, но на орбите может развиваться усталость от замкнутого пространства, рассказал российский космонавт Иван Вагнер.
"Такого нет, чтобы появилось острое желание пойти погулять ... есть другое, накапливается усталость от замкнутого пространства", - сказал он во время сеанса прямой связи с МКС.
При этом Вагнер отметил, что если у человека, который каким-то образом попал в отряд космонавтов, есть клаустрофобия, скрыть это ему не удастся. Наличие такой боязни станет понятно во время обучения и тренировок на Земле.
Кроме того, космонавт отметил, что человеку с клаустрофобией было бы очень сложно работать в открытом космосе, так как скафандры представляют собой маленький космический корабль, внутри которого очень мало места.
Корабль Союз, пристыкованный к МКС
3 июля, 11:08РИА Наука
Российские космонавты не смогут попариться в сауне на орбите
1406114
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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