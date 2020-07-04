МИД обвинил Госдеп в извращенной логике и искажении действительности

В МИД подчеркнули, что "подобная извращённая логика представляет собой очередное искажение действительности", с точки зрения общего контекста и последовательности событий. В частности, подчеркнули в министерстве, США уже в конце 2017 года приступили к созданию запрещённых по ДРСМД вооружений.

"Таким образом, к февралю 2019 года, когда принималось решение президента России об ответных шагах (в частности, по системе "Калибр"), США уже много лет занимались подготовкой к созданию запрещённых по ДРСМД вооружений и отработкой соответствующих технологий, выделили финансирование и приступили к НИОКР по новым системам. Также было уже объявлено о приостановке выполнения Договора и намерении США выйти из него. Не отражено в докладе госдепартамента и ясно выраженное намерение России отказаться от разработки наземной версии "Калибра" и других вооружений, не соответствующих требованиям ДРСМД, в случае готовности США вернуться в поле Договора и перезапустить диалог об урегулировании встречных претензий", - подчеркнули в МИД.