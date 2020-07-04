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МИД обвинил Госдеп в извращенной логике и искажении действительности
Россия выражала намерение отказаться от разработки наземной версии ракеты "Калибр" для снятия американских озабоченностей, в обмен на возвращение США к... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:39
россия
выход сша из договора о рсмд
калибр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
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МИД обвинил Госдеп в извращенной логике и искажении действительности

20:38 04.07.2020 (обновлено: 20:39 04.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия выражала намерение отказаться от разработки наземной версии ракеты "Калибр" для снятия американских озабоченностей, в обмен на возвращение США к выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который в итоге был разрушен по вине Вашингтона, говорится в комментарии МИД РФ в связи с докладом госдепа США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
"Отметим ещё один примечательный момент, впервые включённый в доклад госдепартамента. Так, откровенным передёргиванием и преднамеренным введением в заблуждение международного сообщества является отсылка к озвученному в феврале 2019 года решению президента России о проведении НИОКР по разработке наземной версии крылатой ракеты морского базирования средней дальности из состава корабельного комплекса "Калибр". Авторами доклада признаётся, что сам по себе данный шаг не являлся нарушением ДРСМД, однако лицемерно утверждается, что он, мол, свидетельствовал об отсутствии у России намерения возвращаться к соблюдению Договора", - говорится в сообщении российского министерства.
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В МИД подчеркнули, что "подобная извращённая логика представляет собой очередное искажение действительности", с точки зрения общего контекста и последовательности событий. В частности, подчеркнули в министерстве, США уже в конце 2017 года приступили к созданию запрещённых по ДРСМД вооружений.
"Таким образом, к февралю 2019 года, когда принималось решение президента России об ответных шагах (в частности, по системе "Калибр"), США уже много лет занимались подготовкой к созданию запрещённых по ДРСМД вооружений и отработкой соответствующих технологий, выделили финансирование и приступили к НИОКР по новым системам. Также было уже объявлено о приостановке выполнения Договора и намерении США выйти из него. Не отражено в докладе госдепартамента и ясно выраженное намерение России отказаться от разработки наземной версии "Калибра" и других вооружений, не соответствующих требованиям ДРСМД, в случае готовности США вернуться в поле Договора и перезапустить диалог об урегулировании встречных претензий", - подчеркнули в МИД.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
3 июля, 21:53Акценты
Теперь пеняйте на себя: отчего США скучают по "холодной войне" с Россией?После одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтону приходится заново создавать некоторые разработки ракет или реанимировать старые проекты. В условиях отсутствия ядерного сдерживания другого выхода у Штатов просто нет.
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РоссияВыход США из договора о РСМДКалибрМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОМоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
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