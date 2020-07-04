https://ria.ru/20200704/1573899041.html
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:21
2020-07-04T20:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
общество
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене
Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации
после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6844 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 785.
На 4 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1273 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 235 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 714 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1512 пациентам, из них 269 человек - гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.