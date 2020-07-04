В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса

Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1512 пациентам, из них 269 человек - гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны.