Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573899041.html
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://ria.ru/20200704/1573887404.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса

20:21 04.07.2020
336
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале
Врачи в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6844 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 785.
На 4 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1273 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 235 военных.
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Вчера, 12:39Распространение нового коронавируса
Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 714 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1512 пациентам, из них 269 человек - гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
Рекомендуем
Михайловский дворец
В Петербурге 15 июля откроют Михайловский дворец и Корпус Бенуа
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обвинил Госдеп в извращенной логике и искажении действительности
Далай-лама
Далай-лама пообещал прожить до 113 лет
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер
Российский космонавт пожаловался на усталость от замкнутого пространства
Председатель ВСЦиРО Василий Райчинец
Умер глава Всеукраинского совета церквей
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
В Великобритании число жертв коронавируса увеличилось на 67 человек
Лесные пожары
Удаленной деревне в Красноярском крае угрожает природный пожар
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
В Армении нашли мертвым российского военного
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Казахстан вводит дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер
Космонавт Вагнер рассказал о сложностях жизни в невесомости
TheBusyBrain
Американец с прозвищем Челюсти побил рекорд по поеданию хот-догов
Тушение пожара на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино
В промзоне в подмосковном Пушкино потушили пожар
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
Лента новостейМолния