https://ria.ru/20200704/1573898976.html
В Армении нашли мертвым российского военного
Российский военнослужащий погиб в Гюмри, сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:19
2020-07-04T21:21
россия
гюмри
армения
в мире
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Лев Постников
Похоже, продолжают мстить за вырезанную семью, нашим солдатом....который, даже маленькую девочку не пощадил..
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Владимир Гребцов
Который уже случай в Гюмри... Командира гарнизона надо привлечь к ответственности. ((
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россия
гюмри
армения
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гюмри, армения, в мире
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости, Юлия Насулина.
Российский военнослужащий погиб в Гюмри
, сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа.
По данным собеседника агентства, тело нашли в одном из домов.
Командование округа и правоохранительные органы Армении
начали проверку.
По данным СМИ, погибший — 20-летний гражданин России, военнослужащий 102-й российской военной базы. Его тело нашли в спальне, на месте также обнаружили письмо.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Рима Еганян, военный был контрактником, на месте работают следователи.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян рассказала агентству, что уголовное дело открыли по статье "Доведение до самоубийства".
Российская военная база дислоцируется в городе Гюмри Ширакской области Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010-м срок ее пребывания продлили до 2044 года.