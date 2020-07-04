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Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T23:16
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех

20:09 04.07.2020 (обновлено: 23:16 04.07.2020)
16542
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее пресс-служба московской госавтоинспекции сообщала о трех пострадавших в ДТП на 60-м километре автодороги, которое произошло с участием "ГАЗели", Audi и Mercedes.
"По последним данным, пострадало четыре человека", — сказал собеседник агентства.
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