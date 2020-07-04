Удаленной деревне в Красноярском крае угрожает природный пожар

КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Спасатели защищают деревню Айдара Енисейского района Красноярского края от природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сотрудники МЧС оказывают помощь в тушении природного пожара в Красноярском крае. Его обнаружили сегодня, 4 июля, при помощи космического мониторинга на площади 4,8 гектара в районе деревни Айдара Енисейского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что огонь находится в двух километрах от деревни. Айдара расположена более чем в 200 километрах от районного центра в труднодоступном месте. Здесь проживают менее 200 человек, по данным на 2016 год.
Пожарная техника не сможет добраться туда, поэтому вертолетом Ми-8 краевого лесопожарного центра доставлены 13 человек. Дополнительные силы переброшены на случай ухудшения, так как огонь подступил в пятикилометровую зону. Кроме того, в готовность к вылету приведен самолет-амфибия Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.
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