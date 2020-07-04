Удаленной деревне в Красноярском крае угрожает природный пожар

"Сотрудники МЧС оказывают помощь в тушении природного пожара в Красноярском крае. Его обнаружили сегодня, 4 июля, при помощи космического мониторинга на площади 4,8 гектара в районе деревни Айдара Енисейского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что огонь находится в двух километрах от деревни. Айдара расположена более чем в 200 километрах от районного центра в труднодоступном месте. Здесь проживают менее 200 человек, по данным на 2016 год.