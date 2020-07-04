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Религия и мировоззрение
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Умер глава Всеукраинского совета церквей
Глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец скончался в субботу, сообщила пресс-служба совета. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:18
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РИА Новости
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353
60
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Умер глава Всеукраинского совета церквей

20:18 04.07.2020
1578
© Фото : ВСЦиРОПредседатель ВСЦиРО Василий Райчинец
Председатель ВСЦиРО Василий Райчинец
© Фото : ВСЦиРО
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец скончался в субботу, сообщила пресс-служба совета.
"С глубокой скорбью сообщаем о том, что председатель ВСЦиРО (Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций – ред.) Василий Федорович Райчинец, старший епископ Украинской Евангельской Церкви, в субботу, 4 июля, отошел в вечность. Верный служитель ушел к Богу, которому служил с любовью всю жизнь", - говорится в сообщении на сайте совета.
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