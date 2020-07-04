https://ria.ru/20200704/1573898737.html
Умер глава Всеукраинского совета церквей
Глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец скончался в субботу, сообщила пресс-служба совета. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:18
2020-07-04T20:18
украина
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573898813_0:15:609:358_1400x0_80_0_0_45ba8b5edec2de8c4f9a0cda2232770a.jpg
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573898813_0:15:609:358_1400x0_80_0_0_45ba8b5edec2de8c4f9a0cda2232770a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573898813_24:0:584:420_1400x0_80_0_0_a6f1c0c7fdcae84e8992268377b688a2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573898813_94:0:514:420_1400x0_80_0_0_6e97d9e1cc73e39bdef18e2ad084ba1b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости - религия и мировоззрение, в мире