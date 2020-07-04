В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области , общее число умерших в регионе возросло до 48 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждено 5268 случаев коронавируса. К 3 июля скончались 46 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Мужчина 1930 года рождения… Мужчина 1943 года рождения… Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что у обоих пациентов имелись тяжелые сопутствующие заболевания, у старшего из них - хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, аорты, артерий головного мозга и хроническая сердечная недостаточность, а у второго - атеросклероз аорты, почечных артерий, артериальная гипертензия и хронический пиелонефрит.

Черемушкина добавила, что пензенские врачи вылечили от коронавируса уже 4925 пациентов, из них 15 выписали с выздоровлением в субботу.