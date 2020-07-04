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В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 48 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:02
2020-07-04T20:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пензенская область
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область, в мире
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости.
Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области
, общее число умерших в регионе возросло до 48 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5268 случаев коронавируса. К 3 июля скончались 46 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Мужчина 1930 года рождения… Мужчина 1943 года рождения… Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у обоих пациентов имелись тяжелые сопутствующие заболевания, у старшего из них - хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, аорты, артерий головного мозга и хроническая сердечная недостаточность, а у второго - атеросклероз аорты, почечных артерий, артериальная гипертензия и хронический пиелонефрит.
Черемушкина добавила, что пензенские врачи вылечили от коронавируса уже 4925 пациентов, из них 15 выписали с выздоровлением в субботу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.