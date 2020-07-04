Американка установила новый рекорд по поеданию хот-догов

НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – РИА Новости. Американка Мики Судо установила новый рекорд в ходе ежегодного конкурса по поеданию хот-догов в Американка Мики Судо установила новый рекорд в ходе ежегодного конкурса по поеданию хот-догов в Нью-Йорке среди женщин, участница состязания проглотила 48 с половиной штук за 10 минут.

Трансляцию конкурса ведет телеканал ESPN . Соревнования Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США

Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался лишь в годы Второй мировой войны.

В 2011 году организаторы решили проводить отдельный турнир среди женщин, так как состязание начало набирать популярность среди дам.

Обычно состязание проводится у закусочной Nathan's Famous, что на углу Сёрф и Стилвел авеню в Бруклине.

Однако в этот раз из-за коронавируса конкурс проходит в засекреченном месте, где присутствуют только арбитры, без болельщиков. Вместо 15 едоков в состязании участвуют 5 человек, которые разделены прозрачными перегородками. По традиции перед соперниками выставили стаканы с водой разложили горы хот-догов. Большая часть соперниц отправляли в рот сосиски и булочки отдельно, предварительно смачивая пищу в стаканах с водой.

Значительное отличие конкурса в этом году в том, что он проходит в прохладном помещении, тогда как обычно он проводился под открытым небом под палящим солнцем. По словам ведущих, это положительно могло сказаться на итогах.

В прошлом году Мики Судо удалось съесть только 31 хот-дог, а ее рекордом до сегодняшнего дня была 41 сосиска. Столько ей удалось съесть в 2017 году.

Судо - бессменная победительница конкурса среди женщин с 2014 года.