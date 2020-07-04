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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573898464.html
В Великобритании число жертв коронавируса увеличилось на 67 человек
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 67, до 44 198, количество заболевших увеличилось на 624, до 284 900, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
великобритания
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, общество

В Великобритании число жертв коронавируса увеличилось на 67 человек

19:55 04.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 4 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 67, до 44 198, количество заболевших увеличилось на 624, до 284 900, сообщил минздрав страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 137, заболевших - 544. Заметное снижение количества случаев смерти в выходные связано с тем, что система оповещения не работает в полной мере: неучтенные случаи потом добавляются к статистике за следующие дни.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
3 июля, 21:38Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВеликобританияОбщество
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