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В промзоне в подмосковном Пушкино потушили пожар
Пострадавших в результате пожара на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино нет, возгорание полностью ликвидировано, сообщили РИА... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T20:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино, происшествия

В промзоне в подмосковном Пушкино потушили пожар

19:52 04.07.2020 (обновлено: 20:26 04.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области Тушение пожара на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино
Тушение пожара на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино нет, возгорание полностью ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре на территории промзоны в Пушкино на Кудринском шоссе поступила в 13.58 мск. В 16.02 пожар был локализован.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
30 июня, 08:00
В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны
"В 19.22 полная ликвидация, гибели и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПушкиноПроисшествия
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