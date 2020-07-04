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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573898132.html
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,9 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 210 тысяч и превысило 10,9 миллиона, всего скончались более 523 тысяч пациентов с РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, в мире

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,9 миллиона

19:45 04.07.2020
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© REUTERS / Callaghan O'HareСкорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
© REUTERS / Callaghan O'Hare
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 210 тысяч и превысило 10,9 миллиона, всего скончались более 523 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 212 326 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 134 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 10 922 324, число летальных исходов - 523 011.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 5 575 482 и Европе - 2 757 556.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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