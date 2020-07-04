Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,9 миллиона

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 210 тысяч и превысило 10,9 миллиона, всего скончались более 523 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 212 326 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 134 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 10 922 324, число летальных исходов - 523 011.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 5 575 482 и Европе - 2 757 556.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.