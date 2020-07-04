В Германии предложили вернуть воинскую обязанность

"Я считаю огромной ошибкой, что воинская обязанность была приостановлена. В следующем году уже будет десять лет с того момента. Мы должны очень критически проанализировать это решение. Даже тогда были опасения, что правый экстремизм будет серьезнее проявляться в профессиональной армии, чем в призывной... В любом случае, бундесверу на пользу, когда большая часть общества какое-то время несет службу. Это также препятствует распространению в армии правого экстремизма", - заявила Хёгль.