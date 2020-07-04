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В Германии предложили вернуть воинскую обязанность
Спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ева Хёгль заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, что возвращение воинской повинности помогло бы... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:46
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
германия, в мире

В Германии предложили вернуть воинскую обязанность

19:46 04.07.2020
1590
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Германии
Военнослужащие армии Германии
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ева Хёгль заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, что возвращение воинской повинности помогло бы решить проблему с правым экстремизмом в рядах вооруженных сил.
"Я считаю огромной ошибкой, что воинская обязанность была приостановлена. В следующем году уже будет десять лет с того момента. Мы должны очень критически проанализировать это решение. Даже тогда были опасения, что правый экстремизм будет серьезнее проявляться в профессиональной армии, чем в призывной... В любом случае, бундесверу на пользу, когда большая часть общества какое-то время несет службу. Это также препятствует распространению в армии правого экстремизма", - заявила Хёгль.
Она отметила, что необходимо вынести на обсуждение вопрос, должна ли служба быть обязательной как для мужчин, так и для женщин.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. Она отметила, что во время обысков у одного из служащих KSK обнаружили внушительные объемы боеприпасов, взрывчатки, оружия и антиконституционных материалов. Так, по ее словам, следователи не могут установить, куда были направлены, как использованы или где хранятся 37 тысяч боеприпасов, а также 62 килограмма взрывчатки. Из-за этой находки поручено провести полную инвентаризацию не только вооружения, но и средств коммуникации и других средств.
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
1 июля, 18:04
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
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ГерманияВ мире
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