https://ria.ru/20200704/1573897817.html
В Белгороде проверяют информацию о ребенке, запертом в машине в жару
Следователи проверяют информацию СМИ об оставленном в машине в Белгороде на 35-градусной жаре малолетнем ребенке, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:34
2020-07-04T19:34
вячеслав некрасов
следственный комитет россии (ск рф)
белгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1400x0_80_0_0_ddf4442e9417aa75f9b8b79f05937653.jpg
https://ria.ru/20200620/1573236598.html
белгород
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1400x0_80_0_0_ddf4442e9417aa75f9b8b79f05937653.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_35af53ad2d20c28ad436a5bb89f86215.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:478:1570:2048_1400x0_80_0_0_d26824a41095f6c579ae347c661cd26f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав некрасов, следственный комитет россии (ск рф), белгород, происшествия