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В Белгороде проверяют информацию о ребенке, запертом в машине в жару
Следователи проверяют информацию СМИ об оставленном в машине в Белгороде на 35-градусной жаре малолетнем ребенке, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:34
вячеслав некрасов
следственный комитет россии (ск рф)
белгород
происшествия
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353
60
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вячеслав некрасов, следственный комитет россии (ск рф), белгород, происшествия

В Белгороде проверяют информацию о ребенке, запертом в машине в жару

19:34 04.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ об оставленном в машине в Белгороде на 35-градусной жаре малолетнем ребенке, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о том, что 4 июля 2020 года в припаркованном на улице Некрасова в городе Белгороде автомобиле прохожие обнаружили запертого ребенка", - говорится в сообщении.
Следователи отмечают, что температура окружающего воздуха в тот момент составляла превышала 35 градусов, а в салоне машины - "значительно выше, что является опасным для жизни и здоровья ребенка".
В ходе проверки следователи установят степень вреда здоровью ребенка, а также выяснят обстоятельства произошедшего.
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