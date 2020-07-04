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По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержали троих человек
Прокуратура провинции Сакарья выдала ордер на арест трёх человек по делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции, в субботу они были задержаны, сообщает... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:29
сакарья (провинция)
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353
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сакарья (провинция), турция, в мире

По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержали троих человек

19:29 04.07.2020
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© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Прокуратура провинции Сакарья выдала ордер на арест трёх человек по делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции, в субботу они были задержаны, сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что полиция арестовала ответственного руководителя и двух начальников предприятия, на котором произошел взрыв. Подозреваемые были доставлены в полицейский участок.
Производство фейерверков в Приморском крае
4 сентября 2019, 15:49
В Индии на пиротехнической фабрике произошел взрыв, погибло 11 человек
Взрыв на фабрике фейерверков произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков. По последним данным в результате взрыва погибли 4 человека, еще 114 пострадали.
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Сакарья (провинция)ТурцияВ мире
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