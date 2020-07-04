https://ria.ru/20200704/1573897760.html
По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержали троих человек
Прокуратура провинции Сакарья выдала ордер на арест трёх человек по делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции, в субботу они были задержаны, сообщает... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:29
2020-07-04T19:29
сакарья (провинция)
турция
в мире
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сакарья (провинция)
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сакарья (провинция), турция, в мире