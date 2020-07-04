По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержали троих человек

Взрыв на фабрике фейерверков произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков. По последним данным в результате взрыва погибли 4 человека, еще 114 пострадали.