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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573897691.html
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло за сутки на 534
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 19 801, за сутки инфекция выявлена еще у 534 человек, всего в стране умер 241 пациент с РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
азербайджан
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, азербайджан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло за сутки на 534

19:17 04.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 4 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 19 801, за сутки инфекция выявлена еще у 534 человек, всего в стране умер 241 пациент с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 534 случая заражения коронавирусом, 471 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 19 801 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 11 291 человек вылечился, 241 скончался, 8269 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии были проведены 509 811 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
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