Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло за сутки на 534

"В Азербайджане выявлены еще 534 случая заражения коронавирусом, 471 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 19 801 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 11 291 человек вылечился, 241 скончался, 8269 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.