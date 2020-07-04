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МИД прокомментировал деятельность США и Грузии в биолаборатории Лугара
Деятельность США в биолаборатории Лугара на территории Грузии противоречит обязательствам Вашингтона и Тбилиси по Конвенции о запрещении биологического и... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:16
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны сша, москва, сша, грузия, в мире

МИД прокомментировал деятельность США и Грузии в биолаборатории Лугара

19:16 04.07.2020
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкЗдание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Деятельность США в биолаборатории Лугара на территории Грузии противоречит обязательствам Вашингтона и Тбилиси по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорится в комментарии МИД РФ.
В ведомстве отметили, что у Москвы сохраняются серьёзные вопросы в связи с военно-биологической активностью Минобороны США (как напрямую, так и через аффилированные структуры) в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ.
"Неоднократно обращали внимание на деятельность в Грузии т.н. Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара, где на постоянной основе развёрнуто "Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия". О проводимых данным военным подразделением исследованиях коллеги в США по очевидным причинам предпочитают умалчивать. Соответствующая информация в рамках мер укрепления доверия КБТО ими не предоставляется", - подчеркнули в министерстве.
Там также назвали "очевидным лукавством" утверждения о том, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения. "Не нужно быть специалистом в данной сфере, чтобы понять, что содействие Грузии в области здравоохранения не требует участия американских военных. Истинная же цель их пребывания на территории Исследовательского центра им. Р.Лугара по-прежнему не раскрывается. Более того, сделанные американской стороной пояснения, что военное подразделение занимается сбором биоматериала и мониторингом эпидемиологической ситуации в стране, лишь подкрепляют наши опасения в контексте соблюдения КБТО", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
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"Пассаж о том, что сами по себе зарегистрированные в США патенты по беспилотному летательному аппарату для распространения в воздухе заражённых насекомых в качестве средства доставки особо опасных инфекционных агентов, а также по различного рода боеприпасам с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей не могут являться нарушением КБТО, также не выдерживает критики. Очевидно, что данные свидетельства на изобретения появились не на пустом месте, а стали результатом целенаправленных исследований и экспериментов. Примечательно также, что американские коллеги предпочли проигнорировать наши вопросы относительно проводимых на базе Исследовательского центра им. Р.Лугара экспериментов с бактериями чумы, способными создавать биопленки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков", - добавили в МИД РФ.
"Таким образом, осуществляемая американским военным подразделением деятельность на грузинской территории вступает в явное противоречие с обязательствами США и Грузии (как государства, пригласившего на свою территорию американских военных), вытекающими из статьи IV КБТО, в соответствии с которой государства-участники Конвенции обязуются принять необходимые меры по недопущению запрещенной деятельности где-либо на своей территории, территории под юрисдикцией или контролем этого государства где бы то ни было и кем бы то ни было, включая физических и юридических лиц", - говорится в комментарии министерства.
Москва призывает Вашингтон и Тбилиси "проявить благоразумие и незамедлительно приложить усилия по исправлению ситуации", добавили в МИД РФ. Первым шагом, по мнению Москвы, могла бы стать организация посещения исследовательского центра им Р.Лугара российскими экспертами при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса.
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