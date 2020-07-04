МИД прокомментировал деятельность США и Грузии в биолаборатории Лугара

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Деятельность Деятельность США в биолаборатории Лугара на территории Грузии противоречит обязательствам Вашингтона и Тбилиси по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорится в комментарии МИД РФ

В ведомстве отметили, что у Москвы сохраняются серьёзные вопросы в связи с военно-биологической активностью Минобороны США (как напрямую, так и через аффилированные структуры) в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ.

"Неоднократно обращали внимание на деятельность в Грузии т.н. Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара, где на постоянной основе развёрнуто "Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия". О проводимых данным военным подразделением исследованиях коллеги в США по очевидным причинам предпочитают умалчивать. Соответствующая информация в рамках мер укрепления доверия КБТО ими не предоставляется", - подчеркнули в министерстве.

Там также назвали "очевидным лукавством" утверждения о том, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения. "Не нужно быть специалистом в данной сфере, чтобы понять, что содействие Грузии в области здравоохранения не требует участия американских военных. Истинная же цель их пребывания на территории Исследовательского центра им. Р.Лугара по-прежнему не раскрывается. Более того, сделанные американской стороной пояснения, что военное подразделение занимается сбором биоматериала и мониторингом эпидемиологической ситуации в стране, лишь подкрепляют наши опасения в контексте соблюдения КБТО", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Пассаж о том, что сами по себе зарегистрированные в США патенты по беспилотному летательному аппарату для распространения в воздухе заражённых насекомых в качестве средства доставки особо опасных инфекционных агентов, а также по различного рода боеприпасам с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей не могут являться нарушением КБТО, также не выдерживает критики. Очевидно, что данные свидетельства на изобретения появились не на пустом месте, а стали результатом целенаправленных исследований и экспериментов. Примечательно также, что американские коллеги предпочли проигнорировать наши вопросы относительно проводимых на базе Исследовательского центра им. Р.Лугара экспериментов с бактериями чумы, способными создавать биопленки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков", - добавили в МИД РФ.

"Таким образом, осуществляемая американским военным подразделением деятельность на грузинской территории вступает в явное противоречие с обязательствами США и Грузии (как государства, пригласившего на свою территорию американских военных), вытекающими из статьи IV КБТО, в соответствии с которой государства-участники Конвенции обязуются принять необходимые меры по недопущению запрещенной деятельности где-либо на своей территории, территории под юрисдикцией или контролем этого государства где бы то ни было и кем бы то ни было, включая физических и юридических лиц", - говорится в комментарии министерства.