Во Франции женщина умерла после падения с аттракциона

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Женщина скончалась в результате падения из тележки аттракциона "Формула 1" (Formule 1) в парке развлечений Сен-Поль, расположенном во французском департаменте Женщина скончалась в результате падения из тележки аттракциона "Формула 1" (Formule 1) в парке развлечений Сен-Поль, расположенном во французском департаменте Уаза , сообщает местная газета Courrier picard со ссылкой на заявление парка.

Отмечается, что инцидент произошел около 13.45 по местному времени (14.45 мск).

"После прибытия на место происшествия группа пожарных совместно с бригадой службы неотложной медицинской помощи тщетно пыталась вернуть к жизни пострадавшую, которая, к сожалению, скончалась на месте", - говорится в заявлении дирекции парка, которое приводит издание.

Газета Parisien отмечает, что территория, где произошел инцидент, закрыта, но сам парк продолжает работать. По информации агентства Франс Пресс , погибшей было около 40 лет.