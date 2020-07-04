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Во Франции женщина умерла после падения с аттракциона
Женщина скончалась в результате падения из тележки аттракциона "Формула 1" (Formule 1) в парке развлечений Сен-Поль, расположенном во французском департаменте... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:12
уаза (департамент)
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уаза (департамент), франция, в мире

Во Франции женщина умерла после падения с аттракциона

19:12 04.07.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Женщина скончалась в результате падения из тележки аттракциона "Формула 1" (Formule 1) в парке развлечений Сен-Поль, расположенном во французском департаменте Уаза, сообщает местная газета Courrier picard со ссылкой на заявление парка.
Отмечается, что инцидент произошел около 13.45 по местному времени (14.45 мск).
"После прибытия на место происшествия группа пожарных совместно с бригадой службы неотложной медицинской помощи тщетно пыталась вернуть к жизни пострадавшую, которая, к сожалению, скончалась на месте", - говорится в заявлении дирекции парка, которое приводит издание.
Газета Parisien отмечает, что территория, где произошел инцидент, закрыта, но сам парк продолжает работать. По информации агентства Франс Пресс, погибшей было около 40 лет.
В 2009 году с этого же аттракциона упала и насмерть разбилась 35-летняя женщина.
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