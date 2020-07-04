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Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1,6 тысячи
Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1,6 тысячи, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
португалия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, португалия, в мире

Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1,6 тысячи

19:09 04.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на город Лиссабон. Португалия
Вид на город Лиссабон. Португалия
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1,6 тысячи, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране были зафиксированы семь смертей от коронавирусной инфекции и 413 новых случаев заражения.
Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 43 569 человек, число жертв достигло 1605. С начала эпидемии излечились 28 772 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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