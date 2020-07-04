https://ria.ru/20200704/1573897403.html
Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1,6 тысячи
Число жертв коронавируса в Португалии превысило 1,6 тысячи, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:09
2020-07-04T19:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
португалия
в мире
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португалия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/58687/40/586874031_0:338:5206:3266_1400x0_80_0_0_c98fed94b5b0bedf60dad8fbcc397519.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, португалия, в мире